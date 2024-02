VIDEO – L’Atlético Madrid fa 5 gol a -4 dall’Inter: gli highlights

Trionfo dell’Atlético Madrid, che nel primo pomeriggio di oggi ha battuto 5-0 il Las Palmas in Liga. Lo ha fatto a quattro giorni dall’andata degli ottavi di finale di Champions League in casa dell’Inter: questo il video con gli highlights.

GOLEADA – L’Inter fa quattro gol e l’Atlético Madrid “sceglie” di fare meglio: ne fa cinque. Al malcapitato Las Palmas, nono in classifica ma travolto nella venticinquesima giornata di Liga. Al Civitas Metropolitano gli euroavversari di Champions League, nella partita che precede la trasferta del Meazza, ci mettono un quarto d’ora per sbloccarla con Marcos Llorente che poi fa doppietta al 20′. La marcatura multipla la fa pure Angel Correa, al 47′ e 62′ (quest’ultimo su rigore). A tre minuti dal 90′ ciliegina sulla torta con il pokerissimo di Memphis Depay, che chiude i conti di un match dominato. Indicazioni da segnare per Simone Inzaghi, visto che per la terza volta l’Atlético Madrid segna almeno cinque gol in stagione (prima nel 2023). I colchoneros in Liga sono quarti, con l’Athletic Club quinto a -5. E da adesso penseranno alla Champions League, con l’Inter martedì alle 21 al Meazza.

ATLÉTICO MADRID-LAS PALMAS – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Atlético Madrid-Las Palmas dal canale ufficiale YouTube dei colchoneros.