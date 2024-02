Gasperini si lamenta ancora: «Inter-Atalanta? Recupero di cui avrei fatto a meno»

Gasperini non riesce a non lamentarsi nemmeno dopo sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette. Al termine del 3-0 dell’Atalanta sul Sassuolo il tecnico dei bergamaschi se la prende per il recupero contro l’Inter fra undici giorni.

SEMPRE IN CAMPO – L’Atalanta è ora quarta in classifica da sola, in attesa di affrontare Milan e Inter nelle prossime due partite. Una calendarizzazione, compresa il recupero, che non piace del tutto a Gian Piero Gasperini. Le sue parole nel post partita di Sky Sport: «Sette partite in ventidue giorni che a volte succedono, è successo anche altri anni con le coppe di mezzo. C’è stato messo questo recupero di cui avremmo fatto a meno in questo periodo, ma soprattutto sono cinque partite dove affrontiamo le prime otto-nove squadre tutte insieme. Facciamo sei contando anche il Napoli dopo la sosta. E tutte di fila una dietro l’altra, compresa anche l’Europa League che dobbiamo giocare senza sapere quale sarà il nostro avversario. Indubbiamente anche la qualità delle partite che andremo a giocare è alta, però la rosa è praticamente al completo e siamo pronti per affrontare questi impegni. L’unica cosa di cui mi auguro è di continuare a non avere infortuni».