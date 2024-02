Pinamonti sbaglia due rigori in 2′! L’Atalanta stende il Sassuolo

Trionfo dell’Atalanta ma con una particolarità: Carnesecchi in chiusura di primo tempo para due rigori a Pinamonti. Ossia il primo tiro e la ripetizione. Per il Sassuolo KO per 3-0 che costa caro in ottica salvezza.

DISCHETTO DECISIVO – L’Atalanta ribadisce la sua candidatura per la Champions League. Si riprende il quarto posto in solitaria, in attesa del Bologna impegnato domani con la Lazio, battendo 3-0 il Sassuolo. Il risultato si sblocca al 22′, su tiro di Aleksej Miranchuk dai sedici metri non trattiene Andrea Consigli e il tap-in di Mario Pasalic vale l’1-0. Reazione del Sassuolo al 31′, su sponda di Ruan Tressoldi calcia a botta sicura Matheus Henrique nell’area piccola e Marco Carnesecchi fa un miracolo deviando sulla traversa, col rimbalzo che favorisce i suoi. A un passo dall’intervallo un tocco di mano ingenuo in area di Giorgio Scalvini non è visto dall’arbitro, ma il VAR lo evidenzia e porta alla concessione del rigore. Dal dischetto Andrea Pinamonti calcia malissimo e Carnesecchi si oppone, ma Sead Kolasinac entra in area prima della battuta rilanciando e si deve ripetere. Pinamonti cambia angolo, ma pure Carnesecchi che para il secondo rigore nello spazio di un paio di minuti e stavolta è tutto buono. Errore pagato a caro prezzo al 58′, quando Emil Holm scende a destra e appoggia a rimorchio per la bella conclusione di Teun Koopmeiners. A un quarto d’ora dalla fine la partita si chiude, con un tiro di Mitchel Bakker deviato da Marcus Pedersen. L’ex Gianluca Scamacca potrebbe pure fare 4-0 al 92’, Consigli in maniera strepitosa glielo nega. Sassuolo agganciato dal Verona al terzultimo posto.