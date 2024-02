Carnesecchi para rigori e guarda anche all’Inter: «Ora tour de force»

Carnesecchi è l’eroe di serata in Atalanta-Sassuolo 3-0, per i due rigori in due minuti parati a Pinamonti (battuta e ripetizione). Nel post partita su DAZN il portiere guarda le partite che lo attendono, fra cui l’Inter fra undici giorni.

IN CORSA – L’Atalanta si riprende il quarto posto, a +3 sul Bologna con lo stesso numero di partite dovendo recuperare quella con l’Inter. Il protagonista di serata Marco Carnesecchi valuta il momento: «Sicuramente c’è tanta fiducia, però in questo qui il mister è penso uno dei più forti che ci sia a farti rimanere coi piedi per terra. È un attimo veramente ritrovarsi al settimo-ottavo posto, perché ci sono pochi punti fra di noi che ci separano. Penso che il mister ci stia dando una grande mano, da questo punto di vista, a non accontentarci mai. Continuiamo così, in fiducia, e adesso arriverà un bel tour de force».