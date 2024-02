VIDEO – Napoli-Genoa 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Genoa, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



AVANTI PIANO – Napoli-Genoa 1-1 nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Ancora una volta il Napoli migliora il risultato nel finale, ma stavolta non riesce a capovolgerlo del tutto: è solo pari. Due minuti e mezzo per la prima occasione, serpentina di Khvicha Kvaratskhelia e tiro parato da Josep Martinez. Il portiere del Genoa deve fare un intervento ancor più pesante al quarto d’ora, opponendosi a una botta potente di André Frank Zambo Anguissa. Ma pure Alex Meret è impegnato, al 27′ su colpo di testa di Mateo Retegui. Appena iniziata la ripresa il match si sblocca, al 47′: Retegui chiuso in area ma la palla diventa buona per Morten Frendrup e il suo sinistro vale lo 0-1 e il suo primo gol in Serie A. Ci mette un po’ il Napoli per reagire, sfiorando il pari al 74′ con un colpo di testa alto di Zambo Anguissa. Deve pensarci di nuovo Cyril Ngonge a salvare Walter Mazzarri, come contro il Verona: proprio al 90′ gira di sinistro dalla zona del dischetto un cross da sinistra rimesso in mezzo da Giovanni Di Lorenzo. Punto che comunque non serve granché ai partenopei.

NAPOLI-GENOA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Napoli-Genoa dal canale ufficiale YouTube del Napoli.