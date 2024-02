La Juventus non vince più e l’Inter gode! Fermata anche dal Verona

La Juventus pareggia 2-2 dopo essere andata per ben due volte sotto nel vantaggio contro il Verona. Quarta partita senza riuscire a vincere per i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri, con l’Inter che allunga a +9 in classifica e con una partita sempre da recuperare.

ALTRO STOP – Juventus sorpresa dal Verona e per la quarta partita consecutiva non riesce a vincere, agevolando così il compito dell’Inter nella corsa scudetto. Sblocca il risultato all’11’ un grandissimo gol al volo di Folorunsho, ma dopo poco più di dieci minuti arriva il pareggio di Dusan Vlahovic su calcio di rigore dopo il tocco con la mano del difensore del Verona. Nel secondo tempo è ancora il Verona che riesce a portarsi in vantaggio con la rete di Noslin, su assist di Folorunsho protagonista indiscusso di questa partita. La squadra allenata da Massimiliano Allegri perde colpi, ma non la concentrazione e riesce ad agganciare per la seconda volta il risultato con la rete di Rabiot che in area di rigore viene pescato da Adrien Rabiot per il 2-2 finale. Ottimo punto guadagnato in casa dal Verona in vista della lotta per non retrocedere.