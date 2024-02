Zanetti: «Miei figli tifano Inter, due giocano a calcio. Vanno al Milan? No!»

Zanetti, ospite al podcast “BFF – Best Friend Florencia” su Spotify, dopo aver parlato del suo passato a Milano ha parlato dei suoi tre figli e della passione per l’Inter, con una battuta riguardo il Milan.

TRIPLA PASSIONE – Javier Zanetti ha parlato così dei suoi tre figli e la passione per l’Inter: «Ho tre figli e tutti diversi: Sol è la principessa della famiglia, mi assomiglia perché facciamo mille cose e non stiamo mai fermi. Nacho è quello che ha portato la calma alla famiglia. Il più piccolino, Tomas, è un fanatico dell’Inter! Tutti e tre tifano Inter, ma lui particolarmente. Ignacio gioca a futsal, mentre Tomas nell’accademia dell’Inter. Volevo facessero la mia stessa strada? La mia carriera da calciatore l’ho vissuta in maniera molto felice, anche nei momenti di difficoltà ho imparato tanto. Se uno dei miei figli vorrà fare il calciatore non avranno problemi. L’importante che saranno all’Inter? Sì (ride, ndr). Ignacio al Milan? No… non credo ci sarà questa possibilità (ride, ndr). Un altro potrebbe riguardare il futuro fidanzato di mia figlia, metti che dice: è milanista… dovrà prima passare uno scanner (ride, ndr)».

MIGLIOR AMICO – Zanetti parla del suo rapporto con Ivan Cordoba: «Un amico su cui potrei contare sempre? Dico Cordoba. Quando è arrivato all’Inter, li abbiamo presi in aeroporto e li abbiamo portati in albergo, poi sono venuti a vivere in casa mia. È il padrino di Ignacio, compagno di camera in ritiro con l’Inter. È una persona fantastica».