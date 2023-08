VIDEO – Da Emre a Calhanoglu, tutti i gol dei giocatori turchi all’Inter!

Da Emre Belözoğlu a Okan Buruk, ma anche Hakan Şükür e Hakan Calhanoglu! Tutti i gol dei giocatori turchi passati all’Inter raccolti in un solo video pubblicato sul canale YouTube del club nerazzurro.

GOL TURCHI – Tutti i gol turchi segnati all’Inter, da Hakan Sukur, idolo in patria, ma sfortunato in Italia: 5 gol in 24 presenze con la maglia dell’Inter. Ma anche il pallonetto di Emre Belozoglu in Lazio-Inter del 2022. Una coppia formata da lui e Okan Buruk, anche se el suo passaggio in nerazzurro non rimarrà traccia: appena 42 presenze in tre stagioni con soli 2 gol all’attivo. Ben diverso il discorso di Hakan Calhanoglu, idolo dell’Inter attuale con ben dodici gol in 95 presenze totali raccolte fin qui.

Fonte: canale YouTube [Inter]