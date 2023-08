Padovan: «Balogun-Inter? Boh! Non ci siamo, prenderei un altro»

Padovan ha seri dubbi sul fatto che Balogun possa essere la scelta giusta per l’attacco dell’Inter. Secondo lui c’è un altro profilo, fra quelli indicati negli ultimi giorni, che farebbe al caso di Inzaghi: il suo commento arriva da Radio Radio.

PERPLESSITÀ FORTE – Giancarlo Padovan non è convinto da Folarin Balogun: «Lui il sostituto di Romelu Lukaku all’Inter? Non ci siamo, perché le caratteristiche non sono quelle. Francamente… boh? La mia valutazione è imprecisa e imperfetta, ma attenzione: potrebbe essere addirittura un doppione di Lautaro Martinez o qualcosa del genere. Non mi sembra la soluzione giusta, però una punta serve. Io avrei preso Mehdi Taremi, che ieri si stava facendo strada, perché è un giocatore affidabile. Certo non è un giovane, è un giocatore che non ti esalta ma segna con regolarità. Però Balogun ha prospettiva, prendi un giocatore con il quale puoi fare dei campionati per alcuni anni e magari affrontare una cessione di Lautaro Martinez negli anni a venire».