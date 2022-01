VIDEO – Inter, il suono dei nerazzurri: «Facciamoci sentire per la finale»

L’Inter stasera alle 21 si gioca la Supercoppa Italiana contro la Juventus a San Siro. I nerazzurri sono attesi da una super sfida di fatto nello stadio di casa e sui social il club campione d’Italia in carica suona l’arrembaggio con il Suono dei nerazzurri.

UNITI – L’Inter come detto si gioca una fetta di stagione stasera contro la Juventus. La Supercoppa Italiana è infatti il primo trofeo dell’anno in cui i nerazzurri dovranno dimostrare maturità e crescita. Simone Inzaghi e i suoi sono carichi per questa sfida contro i rivali di sempre e anche l’Inter, sui vari social, carica i tifosi nerazzurri che stasera voleranno a San Siro (vedi articolo).

«Facciamoci sentire per la finale» il messaggio dell’Inter ai propri tifosi accompagnato da un video che racconta come i tifosi nerazzurri siano sempre uniti e che stasera lo debbano essere ancora di più.