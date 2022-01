FOTO – L’Inter carica i tifosi: «Iniziate a scaldare la voce»

E’ la notte di Inter-Juventus. E’ la notte della Supercoppa Italiana. E’ la notte in cui lo stadio San Siro ospita una finale con i nerazzurri in campo. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono pronti a giocarsi il primo titolo della stagione e il club incita i tifosi caricandoli.

STADIO – L’Inter è pronta a giocarsi il primo trofeo della stagione contro la Juventus. La Supercoppa Italiana contro i rivali storici bianconeri è la prima occasione per arricchire il palmares ma anche per confermare la crescita della banda nerazzurra. Stasera a San Siro si gioca una super sfida e l’Inter, di fatto, lo farà in casa. La sede della finale è proprio lo stadio Meazza di Milano e l’Inter, sui social, carica i propri tifosi.

«Iniziate a scaldare la voce» il messaggio lanciato dall’Inter sui propri canali social. Lo stadio non vedrà il tutto esaurito del 50% della capienza e sarà diviso sostanzialmente in due, una parte per i nerazzurri e una per i bianconeri (vedi articolo). Ma in generale, essendo casa dell’Inter, i tifosi nerazzurri devono alzare la voce per supportare la squadra di Inzaghi.