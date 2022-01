Digne, niente Inter! L’Aston Villa chiude per 30 milioni di euro

L’Inter lo aveva seguito per un po’ ma ora, Lucas Digne, è pronto a diventare un nuovo calciatore dell’Aston Villa. L’esterno sinistro francese, dopo essere stato accostato all’Inter, lascia l’Everton per 25 milioni di sterline (quasi 30 milioni di euro).

PERMANENZA – Lo aveva palesato lo stesso Digne, la sua volontà era quella di rimanere a giocare in Premier League. Oltre a questo ci va aggiunto come l’Everton non avesse intenzione di aprire al prestito con qualsiasi formula e dunque l’Inter, di fatto, è stata tagliata subito fuori dalla corsa al laterale sinistro. Poco fa Sky Sport UK ha dato la notizia che l’Aston Villa ha trovato l’accordo con i Toffees per portare Digne alla corte di Steven Gerrard. Il trasferimento avviene a titolo definitivo e l’Aston Villa verserà circa 30mln di euro nelle casse dell’Everton. Già oggi, come riporta il portale inglese, il calciatore sarà a Birmingham per sostenere le visite mediche. Cosa manca? Giusto l’accordo sull’ingaggio ma sarà solo una formalità vista la volontà di entrambe le parti di chiudere al più presto.

Fonte: Sky Sport UK