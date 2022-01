Inter-Juventus, Inzaghi con due dubbi per la finale di Supercoppa Italiana

Due dubbi per Simone Inzaghi sulla formazione che scenderà in campo stasera dal primo minuto per la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus.

INTER-JUVENTUS – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Hakan Calhanoglu, dopo aver scontato la squalifica nel match contro la Lazio, sarà nella formazione che partirà dal primo minuto in campo nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Con il turco a centrocampo saranno presenti Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Simone Inzaghi però avrebbe ancora due dubbi. Uno sarebbe a destra, tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian. L’altro in attacco, tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Per il resto titolarissimi al fischio d’inizio a San Siro.

Fonte: Sport.Sky.it