Supercoppa, 130 paesi connessi. Ma allo stadio ‘pochi’ presenti – TS

E’ il grande giorno di Inter-Juventus, finalissima di Supercoppa italiana (vedi articolo). Nerazzurri e bianconeri sono pronti a darsi battaglia alle 21 allo stadio San Siro con la gara che sarà trasmessa in 130 paesi diversi. Ciò che però delude sono i tagliandi venduti. Ecco le ultime.

TAGLIANDI – L’Inter è pronta a giocarsi la Supercoppa Italiana contro la Juventus questa sera alle 21, diretta esclusiva su Canale 5 (vedi articolo). La supersfida oltre ad essere un derby d’Italia mette in palio il primo trofeo dell’anno e sicuramente, per il morale, è fondamentale. Una gara che sarà seguita in tutto il mondo. Come riporta Tuttosport infatti, la sfida sarà vista in 130 paesi in tutto il mondo con 25 tv internazionali pronte a diffondere l’evento. Ciò che però ha deluso è la vendita dei tagliandi. La capienza è stata ridotta dal 75% al 50%, vero, ma in generale i biglietti venduti sono al di sotto delle aspettative. Ieri pomeriggio erano stati venduti poco più di 25mila tagliandi con più di 10mila biglietti ancora in vendita. Questo però, come riporta il quotidiano, è dovuto alla situazione di questi giorni a Milano. La città ha un bassissimo livello di traffico a causa delle decine di migliaia di persone positive al Covid-19.

Fonte: Tuttosport – Stefano Sacchi