Inter, Bensebaini nel mirino per l’estate. I nerazzurri guardano al futuro

Ancora da chiarire la situazione relativa ad Ivan Perisic, l’Inter starebbe dunque seguendo Ramy Bensebaini, esterno del Borussia Monchengladbach.

IL PUNTO – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, l’Inter sta seguendo diversi giocatori anche per l’estate. Uno di questi è Ramy Bensebaini, esterno del Borussia Monchengladbach. Infatti c’è da chiarire la situazione relativa ad Ivan Perisic, in scadenza con il club nerazzurro il prossimo giugno. Il 26enne algerino ha un grande piede che è un fattore su cui la squadra di Simone Inzaghi sta puntando molto. L’Inter sta guardando al futuro, soprattutto l’estate in quanto per l’inverno ad oggi non ha urgenze.

Fonte: Sky Sport 24 – Fabrizio Romano