Brozovic-Inter, rinnovo vicino. Grande ottimismo, ufficialità in arrivo?

Marcelo Brozovic e l’Inter sarebbero vicini al traguardo rinnovo per il centrocampista croato: club nerazzurro molto ottimista.

RINNOVO – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, l’Inter è molto ottimista per il rinnovo di Marcelo Brozovic. La dirigenza del club nerazzurro sta lavorando da tempo per raggiungere l’obiettivo. Il nuovo contratto sarà fino al 2026. La speranza della società meneghina è che già entro gennaio, entro le prossime due settimane, di riuscire ad ufficializzare il rinnovo del centrocampista croato. Manca qualche dettaglio, ma il traguardo è vicino.

Fonte: Sky Sport 24 – Fabrizio Romano