VIDEO – Calhanoglu in allenamento inneggiato da ‘fan’ d’eccezione!

CORI – L’Inter prepara la partita di Champions League contro il Benfica, nell’ultimo allenamento prima della partenza per Lisbona. In allenamento come sempre la concentrazione è tanta, ma non mancano anche i momenti di leggerezza. Dall’inizio della stagione, infatti, sono molti i momenti in cui i nerazzurri si sono mostrati alle telecamere compatti e affiatati, oltre che nei 90 minuti in campo, anche nei momenti condivisi nello spogliatoio. Il siparietto di oggi, ripreso dalle telecamere dell’Inter, ne è un esempio concreto. Il video pubblicato dai canali social della squadra nerazzurra mostra Hakan Calhanoglu al centro del gruppo di Inzaghi, preso goliardicamente di mira dai compagni. In assenza dei tifosi nerazzurri, soliti a inneggiare al regista turco a San Siro, i nerazzurri hanno preso il loro posto nella sessione d’allenamento odierna. Di seguito il video che immortala il simpatico siparietto prima di Benfica-Inter.