Inter rivoluzionata contro il Benfica: Inzaghi offre nuove chance! – SM

Alla vigilia di Benfica-Inter le mosse di Inzaghi sembrano sempre più chiare. Molti nerazzurri, poco utilizzati fin qui, potrebbero trovare spazio nella sfida di Champions League secondo SportMediaset.

AMPIO TURNOVER – L‘Inter è pronta per partire alla volta di Lisbona, dove domani affronterà il Benfica. Insieme al gruppo di Simone Inzaghi non ci sarà Denzel Dumfries, che rimarrà a Milano a causa di un affaticamento muscolare. Per la gara di Champions League sarà invece a disposizione, dopo alcuni acciacchi fisici, Alexis Sanchez. Secondo quanto emerge dall’edizione di SportMediaset, il cileno potrebbe trovare un po’ di minutaggio nel corso della gara. L’allenatore dell’Inter, infatti, ha intenzione di far riposare alcuni dei suoi titolarissimi per dare nuove chance a chi nel corso della stagione ha meno spazio. Per questo ci sono alte probabilità che Marko Arnautovic, ritrovata la sua forma fisica migliore, possa giocare dal 1′ contro il Benfica. L’altra sorpresa del turnover di Inzaghi potrebbe riguardare anche i pali della porta nerazzurra col riposo di Yann Sommer e l’esordio di Emil Audero. Non resta che attendere le parole in conferenza stampa del mister interista (prevista nel pomeriggio) per scoprire novità di formazione o, eventualmente, avere delle conferme in merito alle scelte previste.