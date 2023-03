Inter, anche i Primavera stupiscono in Nazionale: Zefi in gol con l’Irlanda U19!

Oltre ai grandi, anche i nerazzurri del settore giovanile sono in campo con le rispettive Nazionali. Tra questi c’è Kevin Zefi, in gol con l’Irlanda

IN MOSTRA – Tra i tanti giocatori nerazzurri in campo con le rispettive nazionali, ci sono anche i giovani della Primavera e delle categorie inferiori. Tra questi c’è anche Kevin Zefi, andato in gol con la selezione U19 irlandese. Il giocatore nerazzurro – trasferitosi a Milano proprio in questa stagione – ha segnato il gol che ha permesso all’Irlanda di vincere contro l’Estonia nella prima gara di qualificazione al campionato europeo.