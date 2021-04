Ranocchia celebra la squadra dopo la vittoria in Inter-Cagliari

Andrea Ranocchia, da vero uomo spogliatoio, ha celebrato la vittoria della squadra oggi in Inter-Cagliari (vedi report). Di seguito, il suo post pubblicato sui canali social.

INSIEME – “TEAM”. Una sola e semplice parola, che racchiude tutto il significato di cosa sia questa Inter. La stessa parola che Andrea Ranocchia ha voluto usare per festeggiare la vittoria di oggi per 1-0 contro il Cagliari a San Siro, arrivata grazie alla rete decisiva di Matteo Darmian. E quale foto migliore per accompagnare la didascalia, se non quella dell’esultanza di oggi?