De Vrij: «Inter, non vogliamo fermarci! Abbiamo fatto uno step»

Anche de Vrij ha parlato con Inter TV nel post partita di Inter-Cagliari 1-0. Il giocatore si è espresso così sull’undicesima vittoria consecutiva in Serie A, che conferma il distacco sulla seconda.

AVANTI COSÌ – Stefan de Vrij parla al termine di Inter-Cagliari su Inter TV: «Non vogliamo fermarci, ovviamente. Siamo in buona forma, stiamo bene, i risultati stanno arrivando e siamo contenti. Vogliamo continuare su questa strada. Porta inviolata? Sì, siamo migliorati tanto ultimamente. Stiamo lavorando tanto in fase difensiva, non solo noi difensori ma comincia da attaccanti e centrocampisti, che ci stanno dando una mano. Siamo molto uniti come squadra. Sapevamo che sarebbe stata una battaglia, come sempre contro di loro: Leonardo Pavoletti ma anche Joao Pedro sono forti di testa e lottano. Ci siamo preparati bene, abbiamo dato tutto anche noi: non abbiamo avuto occasioni, siamo stati bravi a gestire la partita e non subire niente. Lo step importante che abbiamo fatto è riconoscere quello che chiede la partita. Non è che si può sempre giocare alla stessa maniera, quindi serve anche qualcosa di diverso ogni tanto, come oggi. Penso che siamo migliorati tanto nel riconoscere questa cosa».