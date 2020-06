Lukaku, il commento dopo la vittoria in Parma-Inter: “Questi punti…”

Nonostante non sia stato in grado di trovare la via del gol, Romelu Lukaku ha comunque espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria di ieri in Parma-Inter. Il commento dell’attaccante belga è arrivato direttamente sul suo profilo ufficiale “Instagram” dopo la sfida vinta in rimonta allo stadio Ennio Tardini.

VITTORIA IMPORTANTE – Poche parole, ma un messaggio ben chiaro quello di Romelu Lukaku al termina di Parma-Inter. Dopo il deludente pareggio con il Sassuolo e la vittoria dell’Atalanta sull’Udinese che aveva permesso ai bergamaschi di portarsi a -1 dal terzo posto, quella di ieri sera allo stadio Ennio Tardini era una sfida importante per i nerazzurri. “Tre punti molto importanti!”, una commento che sicuramente riflette la pesantezza della vittoria della squadra di ieri in rimonta, grazie alle reti di Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni.