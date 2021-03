Lukaku va in Belgio e fa i complimenti a Mertens: «Traguardo meritato»

Lukaku sarà compagno di Mertens col Belgio, visto che l’ATS ha dato l’OK al centravanti dell’Inter per raggiungere la nazionale (vedi articolo). L’attaccante si è complimentato col numero 14 del Napoli, per quanto fatto ieri con la Roma.

CONNAZIONALE – Romelu Lukaku ritrova Dries Mertens col Belgio. L’attaccante dell’Inter da stasera è in nazionale, dopo che l’ATS glielo ha permesso così come i suoi compagni di squadra. Ieri il numero 14 del Napoli ha realizzato una doppietta con la Roma, valsa non solo lo 0-2 dell’Olimpico ma pure quota cento gol in Serie A. “Molto orgoglioso di questo nuovo traguardo: cento gol in Serie A. Sono il primo giocatore belga a raggiungerli… fai in fretta Lukaku!”, il messaggio di Mertens via Twitter, al quale il numero 9 nerazzurro ha risposto così: “Congratulazioni fratello, traguardo meritato!”