De Grandis: «Scudetto Inter? 85%! Non forza altrui fa alzare percentuali»

De Grandis prevede che ci siano poche possibilità per non vedere la Serie A nelle mani dell’Inter. Il giornalista, ospite di “23” su Sky Sport, ha spiegato perché per lui è difficile che possa esserci una rimonta.

INDIRIZZATA – Per Stefano De Grandis è quasi certo che l’Inter vinca la Serie A: «Percentuali? 80-85%, perché nel passato si sono visti dei casi sporadici in cui si sono visti dei crolli. Però è la non forza di Milan e Juventus che mi fa alzare le percentuali dell’Inter. Romelu Lukaku fra i cinque migliori centravanti al mondo? Non lo so se è fra i primi cinque, perché poi è sempre difficile. Karim Benzema e Robert Lewandowski ce li devi mettere per forza, forse a cinque ci arrivi. Secondo me, in questo momento, Lukaku incide più di Zlatan Ibrahimovic. Christian Eriksen sta facendo bene. Quando giocava nel Tottenham, facendo il 4-2-3-1, giocava a sinistra libero di fare quello che voleva: era straordinario. Adesso si sta adattando bene».