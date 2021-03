Inter, dopo i 7 nazionali via pure i 3 dell’Italia? Definito il giorno per valutarli

L’Inter ha già perso sette nazionali partiti per le loro rispettive nazioni d’origine, ultimo in ordine di tempo Hakimi (vedi articolo). Sky Sport segnala quando i tre dell’Italia sapranno se partecipare o meno alla Nazionale.

INCERTI – Sette nazionali dell’Inter sono già partiti, tre restano in attesa. Si tratta di Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi, chiamati dall’Italia. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha detto, nel pomeriggio, di continuare a sperare in una loro presenza (vedi articolo). Come annuncia Sky Sport mercoledì è il giorno in cui arriverà la valutazione sulla loro partecipazione o no alle attività della Nazionale. L’Italia giocherà giovedì a Parma contro l’Irlanda del Nord, domenica a Sofia con la Bulgaria e mercoledì 31 a Vilnius contro la Lituania. Dopo il via libera ai sette stranieri per Antonio Conte e l’Inter c’è il rischio di perderne altri tre fino all’antivigilia della sfida di Bologna.