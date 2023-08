Lazaro lascia l’Inter: «Non come mi aspettavo, ma senza possibilità e tempo!»

Lazaro lascia l’Inter a titolo definitivo, e saluta tifosi e club con una lettera dolceamara. L’esterno austriaco lamenta delle poche possibilità e del poco tempo a disposizione per dimostrare di essere all’altezza.

LETTERA DI ADDIO – Valentino Lazaro ha lasciato l’Inter definitivamente, per trasferirsi al Torino. Questo il suo saluto attraverso un post pubblicato sui social: «Cari fan dell’Inter, allora quando ero un giovane giocatore e ho avuto l’occasione di venire in questa grande squadra, naturalmente avevo altri obiettivi e aspettative per il mio periodo a Milano. Guardandomi indietro le cose non sono andate come mi ero augurato e immaginato. Sarei stato volentieri all’altezza delle aspettative riposte in me, tuttavia è difficile se non ne viene data la possibilità e il tempo. Nonostante ciò ripenso con orgoglio al mio periodo all’Inter e ne manterrò un ricordo molto positivo e ricco di insegnamenti! Auguro il meglio ai miei compagni di squadra, allo staff e a tutta l’associazione. Ci vediamo, il vostro Tino!».