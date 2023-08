Champions League 2023/24: ecco la quota dell’Inter per i siti di scommesse

I siti di scommesse AAMS, nonostante molti campionati nazionali siano appena inizati, stanno già pronosticando la prossima edizione della UEFA Champions League. Non cambia il favorito dopo Istanbul ma la finalista Inter, stranamente, parte più in basso del previsto. Vediamo dove

QUOTE CHAMPIONS LEAGUE – Tutti i siti di scommesse stanno già lavorando per la prossima stagione. E alcuni stanno pronosticando il possibile vincitore della UEFA Champions League 2023/24. I siti scommesse AAMS – qui la lista con tutti gli operatori – partendo dalle statistiche della scorsa stagione e il prestigio delle squadre qualificate, hanno stilato una classifica che vede il Manchester City di nuovo possibile vincitore quotato a 3,00, seguito dal Bayern Monaco a 7,50 e dal Paris Saint-Germain a 10,00. La prima italiana è il Napoli a 15,00. Più in basso abbiamo l’Inter a 31,00. Strano, oggettivamente, questo risultato per i nerazzurri che nella passata edizione sono stati battuti in finale proprio dal Manchester City con un onesto 1-0. A tratti, oltretutto, la squadra nerazzurra aveva, ampiamente, meritato il pareggio in una sfida combattuta e mai scontata. Sembra, dunque, strano vedere la compagine nerazzurra a metà di questa classifica ma speriamo che, anche in questa edizione, il campo possa ribaltare qualunque tipo di pronostico.

Quote Champions League ma non solo

CASO MEDIATICO LUKAKU – Certo, la questione Romelu Lukaku sta tenendo ancora banco, inasprendo l’animo di società e tifosi. Lukaku, ex attaccante nerazzurro, è stato – e lo è ancora – protagonista della principale telenovela dell’estate calcistica. Da un rinnovo del prestito scontato con l’Inter ci si è ritrovati con un accordo verbale, stretto addirittura in primavera, con la Juventus (poi esclusa dalle competizioni UEFA, ndr). Con l’obiettivo di rimpiazzare Dusan Vlahovic in attacco. Cosa che, a dire il vero, non è piaciuta neppure ai tifosi juventini, che gli preferiscono platealmente Vlahovic. Al momento, il giocatore belga è stato messo praticamente fuori rosa dal Chelsea e resta in attesa di un contatto da parte di Cristiano Giuntoli – nuovo Direttore Sportivo juventino arrivato dal Napoli campione d’Italia – che sta lavorando alla campagna acquisti bianconera. Amaro in bocca, comunque, anche da parte della dirigenza nerazzurra, che sembra non abbia mai saputo di nessun contatto tra Lukaku e la Juventus. Che ne sarà del suo futuro?

Inter e la possibilità di rivalsa in Europa

NELLE MANI DI INZAGHI – Nella passata stagione la Finale di Champions League conquistata dall’Inter non è stato un caso fortuito come molti pensano. Infatti, Simone Inzaghi, arrivato al terzo anno da allenatore dell’Inter, non è un uomo di tante parole ma è bravo nel caricare i suoi atleti nelle competizioni. La vittoria di due Coppe Italia e altrettante Supercoppe Italiane, oltre a una finale di Champions League raggiunta ma persa di misura, non sono colpi di fortuna. Bensì un lavoro mirato dell’allenatore, che sa come portare i suoi ragazzi all’apice della forma nei momenti importanti. Sono state dette tante cose, Inzaghi è stato in bilico per mesi in primavera. La squadra aveva perso smalto. Non sembrava ci fossero i presupposti per portare avanti il progetto insieme. E non c’erano i gol con gli attaccanti in crisi. Il match di Champions League, giocato in casa del Barcellona, ha cambiato la rotta di una stagione. Con un’Inter combattiva fino alla fine e con un Lautaro Martinez finalmente ritrovato. Il finale di campionato, poi, ha portato i nerazzurri a un passo dal secondo posto in Serie A e ha trascinato con sé qualche rimpianto per una stagione troppo altalenante. Se l’Inter avesse giocato sempre come gli ultimi due mesi avrebbe, probabilmente, vinto lo Scudetto. Ci aspettiamo, comunque, che i nuovi giocatori, dopo le cessioni importanti di André Onana, Marcelo Brozovic e non solo (compresi gli addii per fine contratto di Milan Skriniar, Edin Dzeko e Lukaku, ndr), sappiano dare grinta ed esperienza. Portando l’Inter di Inzaghi sempre più in alto. Perché no? Magari anche a conquistare una Champions League da protagonisti… Prossimo appuntamento? A Londra, sabato 1° giugno 2024.