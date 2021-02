Lautaro Martinez si esalta dopo Inter-Genoa: Â«Avanti cosÃ¬!Â»

Lautaro Martinez si esalta dopo Inter-Genoa: «Avanti così!»

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Lautaro Martinez ha affidato i suoi commenti su Inter-Genoa ai suoi canali social network. L’attaccante argentino ha scelto la foto dell’esultanza con Romelu Lukaku, con il quale è sempre maggiore l’alchimia in attacco.

AVANTI COSÌ – «Vamos, vamos!» con queste parole Lautaro Martinez ha commentato la vittoria di oggi per 3-0 in Inter-Genoa. Grande voglia di continuare sulla strada tracciata, altri tre punti importanti che portano i nerazzurri proprio a un momentaneo +7 sul secondo posto occupato dal Milan. La scelta della foto del numero 10 non è casuale: l’esultanza con Romelu Lukaku, grande amico e compagno d’attacco, anche oggi grande protagonista della partita.