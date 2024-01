FOTO – Lautaro Martinez: «Contento di essere tornato! Grazie ai tifosi»

Lautaro Martinez ha segnato il gol del vantaggio dell’Inter nella vittoria per 2-1 sul Verona. Il ‘Toro’, al rientro dall’infortunio, ha voluto ringraziare i tifosi e non solo

RIENTRO – Lautaro Martinez non poteva sperare in un rientro in campo migliore: gol e vittoria importantissima per l’Inter che mantiene la vetta della classifica e conquista il “titolo” di Campione d’inverno. Il ‘Toro’, su Instagram, ha voluto ringraziare i tifosi: «Sono contento di essere tornato in campo. Grazie ai tifosi per tutto l’affetto, come sempre. Continuiamo a lavorare sulla nostra strada dando questi segnali a noi stessi. Grandi ragazzi». Di seguito il post