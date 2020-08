Gagliardini: “Vittoria importante. Orgoglioso per le 100 con l’Inter!”

Attraverso i suoi canali social ufficiali, Roberto Gagliardini ha commentato la vittoria in Atalanta-Inter e ha espresso tutto il suo orgoglio per il raggiungimento delle 100 presenze con la maglia nerazzurra.

ORGOGLIO – Doppia festa per Roberto Gagliardini dopo Atalanta-Inter. Il centrocampista bergamasco, infatti, oltre alla vittoria contro la sua ex squadra ha anche raggiunto le 100 presenze con la maglia nerazzurra. Queste le sue parole, espresse tramite i suoi canali social ufficiali, dopo il risultato di ieri che ha determinato il secondo posto in classifica: “È stato un campionato duro. Per tutti, in campo e fuori. Dare il massimo è sempre stata l’unica priorità. Chiudiamo con una vittoria importante e subito con la testa all’Europa, con l’orgoglio per me delle 100 presenze con questa gloriosa maglia. Forza Inter”.