Bartomeu: “Lautaro Martinez, con Inter tutto fermo. Messi manterrÃ  parola”

Bartomeu: “Lautaro Martinez, con Inter tutto fermo. Messi manterrà parola”

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato in esclusiva con il quotidiano sportivo catalano Sport. Le sue parole si sono focalizzate soprattutto sulla situazione di mercato di Lautaro Martinez e della trattativa con l’Inter. Inoltre, il numero uno dei blaugrana ha anche voluto spegnere ogni possibile voce sul futuro di Lionel Messi.

TRATTATIVA FERMA – Josep Maria Bartomeu torna a parlare della situazione di Lautaro Martinez. Il presidente del Barcellona ha ribadito come, nonostante l’interesse per l’argentino, i discorsi con l’Inter sono fermi. Queste le sue parole sul tema: «Giocatori del livello di Lautaro Martinez non si possono mai scartare. Abbiamo parlato con l’Inter nelle ultime settimane, ma è tutto fermo. La situazione economica attuale, non solo del Barcellona ma del calcio in generale, non permette investimenti come questo. Certo, ci saranno delle trattative, ma saranno probabilmente concentrate più sugli scambi tra giocatori. Al momento inoltre siamo focalizzati sia noi sulla Champions League che loro sull’Europa League, quindi il discorso è congelato».

NESSUN ADDIO – Bartomeu ha poi anche voluto gettare acqua sul fuoco delle voci di un possibile addio di Messi, direzione Inter. Le sue parole: «Messi ha sempre detto di voler chiudere la sua esperienza sportiva qui. Nonostante la scadenza di contratto nel 2021, avrà a disposizione altri 4-5 anni di calcio ad alto livello. Non ho alcun dubbio che il giocatore manterrà la sua parola e terminerà la sua carriera al Barcellona».

Fonte – Sport