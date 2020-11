FOTO – Young carico per Inter-Torino: “Pronto per il ritorno della Serie A”

Ashley Young Inter

Poco meno di 48 ore al calcio d’inizio di Inter-Torino, match valido per l’ottava giornata di Serie A. Archiviata la pausa nazionali, Ashley Young è apparso carichissimo in vista della partita di domenica pomeriggio contro i granata di Marco Giampaolo

HERE WE GO! – Dopo due settimane di stop, finalmente torna la Serie A! Ashley Young è carichissimo e non vede l’ora di scendere in campo in Inter-Torino. Il laterale inglese ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae in azione, durante un allenamento, con i suoi compagni di squadra. Mercoledì sera, inoltre, i nerazzurri scenderanno in campo nella gara decisiva, per il cammino in Champions League, contro il Real Madrid.