Inter-Torino: seduta tattica per i granata. Domani rifinitura e partenza

Torino Logo

La formazione granata di Marco Giampaolo (ancora alle prese con il coronavirus) è scesa in campo per l’allenamento odierno, l’ultimo prima della rifinitura in vista di Inter-Torino

PROGRAMMA – Manca sempre meno al giorno di Inter-Torino. I granata, nelle ultime ore, hanno registrato alcuni casi di coronavirus, dopo quello del tecnico Marco Giampaolo nei giorni scorsi. La formazione piemontese ha svolto la consueta seduta di allenamento pre-rifinitura e partenza per Milano. “Allenamento pomeridiano al Filadelfia per il Torino in vista della sfida di domenica a San Siro contro l’Inter. Dopo una fase di attivazione muscolare la squadra ha svolto una seduta tecnico-tattica che si è conclusa con una partita a tempo e campo ridotti. Il programma di domani prevede una sessione mattutina di rifinitura, cui faranno seguito il pranzo e la partenza per il ritiro prepartita“.

Fonte: Torinofc.it