FOTO – Vidal suona la carica: “Continuiamo a lavorare ogni giorno di più”

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Arturo Vidal si abbandona all’euforia dopo la vittoria in Inter-Bologna, mantenendo obiettivi ben chiari in testa.

ADELANTE – Arturo Vidal torna titolare in Inter-Bologna dopo lo stop forzato in Champions League. E lo fa alla grande, giocando una buona partita, e innescando Achraf Hakimi in occasione del gol del 3-1. A fine partita, il cileno sfoga la sua felicità sui social: “+3 💪🏽🔥👑👍🏽 @inter 🖤💙 Continuiamo a lavorare ogni giorno di più per raggiungere i nostri obiettivi !!! 💪🏽💪🏽💪🏽😉🔥🔥🔥“.