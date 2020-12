Padovan: “Hakimi? Al momento non è titolare. A Lukaku manca una cosa”

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovam, noto giornalista e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato la vittoria dell’Inter, contro il Bologna, e l’ottima prestazione di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku

SINGOLI – L’Inter ha battuto il Bologna 3-1 controllando il ritmo della contesa e rischiando pochissimo. La formazione di Antonio Conte è in un buon momento di forma, dopo un avvio di stagione claudicante. Tra i migliori in campo, certamente figura Hakimi – autore di una doppietta -. Secondo Giancarlo Padovan, tuttavia, al momento il titolare è Matteo Darmian: «Non credo che nell’immediato Hakimi ritroverà la titolarità, ma due gol così non si vedono tutti i giorni. Secondo me Conte, contro lo Shakhtar Donetsk, metterà Darmian dal 1’. La squadra però è costruita per Hakimi, credo sia transitorio il fatto che forse non giocherà mercoledì. È un giocatore che il posto lo ritrova sicuro. Romelu Lukaku? Gli manca solo di segnare con più continuità, per il resto c’è già. Qualcuno obiettava che non segnava nelle partite decisive, come la finale di Europa League, ma intanto ti ci porta e poi ci arriva vicinissimo. Non è un deus ex machina, non è la perfezione ma la avvicina molto.»