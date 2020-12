Moviola Inter-Bologna: tutto buono sui primi due gol. Hakimi “salva” Hickey

Condividi questo articolo

Inter-Bologna ha avuto Paolo Valeri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la decima giornata di Serie A 2020-2021 e finito 3-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 2, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-BOLOGNA, PRIMO TEMPO – Paolo Valeri voto 7. Non si fa praticamente mai notare e questo è sempre apprezzabile da parte di un arbitro. Regolare il primo gol dell’Inter, per due motivi: Ivan Perisic, al momento dell’apertura, è in linea e la sua posizione è quindi regolare. Poi, sul cross del croato, Romelu Lukaku e Takehiro Tomiyasu si trattengono entrambi (all’inizio) quindi non può esserci un fallo di nessuno dei due. Al 45′ il 2-0: sul lancio di Marcelo Brozovic anche qui tutto buono con Achraf Hakimi, tenuto in gioco da Aaron Hickey in maniera piuttosto evidente.

MOVIOLA INTER-BOLOGNA, SECONDO TEMPO – Timidissima protesta su un cross da destra, ma non sembra esserci fallo da rigore su Alessandro Bastoni in avvio di ripresa. Su uno dei tanti contropiedi buttati dall’Inter Hakimi potrebbe far espellere Hickey, che già ammonito e superato scivola e si aggrappa al marocchino. Invece il numero 2 continua (giustamente, e va lodato) la sua giocata e serve al centro Lukaku, murato da Lukasz Skorupski. Non è un caso, come detto poi in conferenza stampa, che Sinisa Mihajlovic abbia sostituito lo scozzese due minuti dopo (63′). Tutto regolare sul gol di Emanuel Vignato, non ci sono dubbi di fuorigioco. Al 74′ Danilo Larangeira va col braccio per impedire che a Lautaro Martinez arrivi il pallone quasi al limite dell’area: gli va bene che ci sia un compagno vicino, altrimenti poteva essere anche rosso. I tre minuti di recupero diventano quasi quattro a seguito della sostituzione al 91′ con l’ingresso in campo di Christian Eriksen.