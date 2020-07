FOTO – Vecino, il messaggio dopo l’operazione: “Sto bene. Forza Inter!”

La stagione di Matias Vecino con l’Inter è già terminata. L’uruguaiano dovrà recuperare dall’operazione al ginocchio subita oggi. Ecco il messaggio, pubblicato dopo l’intervento a Barcellona.

RECUPERO – La stagione 2019/20 di Matias Vecino è giunta al termine. Al terzo anno all’Inter, l’uruguaiano si ferma dopo 25 presenze, 3 gol e 2 assist. L’ultima gioia, per lui, risale al 9 febbraio, con la rete nel derby di ritorno, valida per il momentaneo 2-2 prima di completare la rimonta. Tuttavia i fastidi al menisco che lo hanno falcidiato negli ultimi mesi non si sono mai placati, costringendolo a ricorrere alla chirurgia. Oggi Vecino si è sottoposto ad un intervento di artroscopia al ginocchio destro, perfettamente riuscito. Nonostante i tempi di recupero non siano troppo lunghi, Vecino non tornerà in campo fino al termine della stagione, Europa League compresa. Ciononostante, il suo morale è alto e positivo, come si evince dalla foto pubblicata poco dopo l’intervento. Questo il messaggio d’accompagnamento: “Sto bene, e conto di tornare presto. Grazie per i tanti messaggi. E un ringraziamento speciale lo devo al professor Cugat e a tutto il suo staff. Grazie ancora. E forza @inter ⚫️🔵”. Da valutare ora come cambierà il suo futuro, anche in ottica di mercato.