Vecino, intervento chirurgico riuscito: il comunicato dell’Inter

Con una nota ufficiale apparsa sul sito della società, l’Inter ha comunicato la riuscita perfetta dell’intervento chirurgico per Matias Vecino al ginocchio destro. Per il giocatore inizierà ora la fase riabilitativa.

INTERVENTO RIUSCITO – Dopo l’annuncio di ieri (vedi articolo), Matias Vecino è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico per il problema al ginocchio destro. A comunicarlo è stata l’Inter attraverso il suo sito web, attraverso una nota per rassicurare tutti i tifosi sulle condizioni del centrocampista uruguaiano. Queste le parole della società: “Nella giornata di oggi Matias Vecino si è sottoposto, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, a intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale. L’intervento è perfettamente riuscito, il centrocampista uruguaiano rimarrà qualche giorno a Barcellona prima di intraprendere la fase riabilitativa”.

Fonte: Inter.it