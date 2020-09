FOTO – Skriniar al termine di Inter-Lugano: “Buona la prima”

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Milan Skriniar parte titolare in Inter-Lugano, dopo un finale di stagione complicato. Al termine della gara, lo slovacco commenta la vittoria nerazzurra (5-0).

INIZIO – L’ultima parte della scorsa stagione è il periodo peggiore vissuto da Milan Skriniar all’Inter. Da fedelissimo di Antonio Conte per l’intero arco della stagione, a riserva marginale nel rush finale. Due gare passate completamente in panchina in campionato, dove ne aveva saltate solamente quattro, e per meri motivi di squalifica. E nella cavalcata finale in Europa League scende in campo appena 6′ nei quarti di finale contro il Bayer Leverkusen (2-1 per l’Inter). Un trattamento sorprendente, che corrisponde anche al picco di forma di Diego Godin. Tuttavia, a differenza dell’uruguaiano, Skriniar è certo al 100% del suo futuro in nerazzurro, come dichiarato anche da lui stesso. E contro il Lugano, nella prima sfida stagionale dell’Inter, il numero 37 parte titolare, rimanendo in campo per tutti i primi 45 minuti. Una prova solida per lo slovacco, che scalpita per riprendere la sua centralità (carismatica più che posizionale) nella retroguardia nerazzurra, A fine partita, Skriniar commenta placidamente la vittoria per 5-0: “Buona la prima ⚫️🔵 @inter”.