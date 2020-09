Skriniar, dalle voci sul mercato alla nuova stagione: Inter, riscatto pronto

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Skriniar ha avuto un calo nell’ultima stagione con l’Inter rispetto agli anni precedenti. Questione di difesa a tre e di adattamento alle richieste di Antonio Conte. I nerazzurri, però, puntano ancora su di lui per il prossimo futuro. Analizziamo le ultime voci e le prospettive

PRONTO A BRILLARE – Milan Skriniar ha vissuto un’annata di alti e bassi agli ordini di Antonio Conte. L’adattamento del centrale nella difesa a tre non è stato brillante, tanto che Godin l’ha superato nelle gerarchie nel finale di stagione. Le tante voci di mercato (qui le ultime smentite) non hanno trovato riscontri e l’Inter è pronta a dare nuovamente fiducia all’ex Sampdoria. Sicuramente con una certezza in più: ripartirà dal centro-destra, in cui potrà essere facilitato nell’impostazione col suo piede forte. Il mercato è ancora aperto, ma Skriniar ha tutta l’intenzione di restare e brillare con l’Inter.