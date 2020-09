Vidal in Italia: ecco i tempi. Mossa decisiva dell’Inter: bonus. I dettagli

Arturo Vidal Barcellona

Vidal è pronto a sbarcare in Italia: l’accordo totale con il Barcellona è vicinissimo (qui le ultime notizie). Secondo quanto riporta SkySport24, l’inserimento dell’Inter nella contrattazione tra i il calciatore e i blaugrana sarebbe stata decisiva

AFFARE IN CHIUSURA – Da domani in poi ogni giorno può essere buono per l’arrivo del calciatore in Italia. L’Inter ha affrettato i tempi, inserendosi nella trattativa tra Arturo Vidal e il Barcellona. I nerazzurri hanno offerto, infatti, dei bonus legati al rendimento del calciatore. Una via di mezzo che sembra aver risolto i problemi per la conclusione dell’affare. I milanesi hanno così accelerato i tempi per mettere il cileno a disposizione di Antonio Conte.