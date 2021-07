FOTO – Ranocchia di corsa con il paracadute ad Appiano Gentile

Ad Appiano Gentile prosegue la preparazione in vista della nuova stagione (vedi articolo). Quest’oggi la squadra ha sostenuto un doppio allenamento, mattina e pomeriggio, agli ordini di Simone Inzaghi. Sui social sono molto attivi i giocatori nerazzurri con Ranocchia che ha postato una foto particolare.

PARACADUTE E CORSA – Ranocchia è uno dei veterani della squadra nerazzurra. Frog, come soprannominato nello spogliatoio, si è sempre distinto per attitudine e professionalità in questi anni in maglia Inter e anche quest’anno è sempre in prima linea per preparare al meglio la prossima stagione. Sui propri canali social Ranocchia ha postato una foto particolare che svela di fatto come Inzaghi stia preparando la squadra con carichi di lavoro atletico. Ranocchia, raffigurato di corsa, ha attaccato al basso ventre una sorta di paracadute utile per fare attrito e sviluppare la forza nelle gambe del giocatore. Un’alternativa ai carrelli con i pesi che le squadre di solito usano.