Inter, seduta mattutina per Inzaghi e i suoi: obiettivi chiari

L’Inter di Simone Inzaghi continua la sua preparazione in vista della stagione 2021/2022. I nerazzurri – dopo l’annullamento della tournée negli Stati Uniti – sono rimasti ad Appiano Gentile

LAVORO – Seduta mattutina per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, con un gruppo sempre più completo (a breve rientreranno anche Romelu Lukaku e Matias Vecino) continuano quindi la propria preparazione in vista della nuova stagione con l’obiettivo di confermarsi in Italia e fare meglio in Champions League.