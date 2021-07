Lazaro dice no al Benfica, ma non definitivo. Offerta all’Inter valida – SI

Lazaro ha detto no al Benfica, dopo che ieri il suo agente ha parlato della trattativa (vedi articolo). Secondo Sportitalia la trattativa prosegue, anche perché l’Inter ha intenzione di tenere in piedi l’offerta.

PRIMO NO – Per il momento Valentino Lazaro ha rifiutato l’offerta del Benfica. Il laterale austriaco non è convinto della soluzione portoghese (dove è finito Joao Mario), con una richiesta rispedita al mittente. Secondo Sportitalia, però, l’opzione Lisbona non è da scartare del tutto. Si continua a lavorare col suo agente, Max Hagmayr, per trovare una soluzione visto che il giocatore non rientra più nei piani dell’Inter. Per Lazaro il Benfica ha presentato un’offerta di prestito biennale, oneroso, con diritto di riscatto. La formula proposta dai portoghesi non è stata rifiutata dal club, quindi si continua a trattare. Lazaro, quindi, non è escluso che alla fine si convinca.