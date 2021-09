FOTO – Perisic scherza ad Appiano Gentile, stretta di mano con Sanchez

Perisic continua a prepararsi per il prossimo match di Serie A contro il Sassuolo con il sorriso sulle labbra. Su Instagram, l’esterno croato scherza con Sanchez ad Appiano Gentile.

COMPAGNI – Un gruppo granitico e unito, è questo uno dei segreti dell’Inter campione d’Italia. La forza dello spogliatoio ha aiutato a superare i momenti difficili dell’ultima stagione, con un’unione di intenti che non si vedeva da anni in nerazzurro. Anche in allenamento i giocatori non perdono mai il sorriso. Dopo Edin Dzeko (vedi articolo), anche Ivan Perisic posta una foto che certifica gli animi distesi ad Appiano Gentile. L’esterno croato è immortalato mentre stringe la mano ad un sorridente Alexis Sanchez, con le bandiere di Cile e Croazia ad accompagnare l’immagine. Contro il Sassuolo potrebbe esserci spazio per entrambi, con l’obiettivo di ottenere i tre punti e continuare la marcia nerazzurra in campionato. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Ivan Perisic