Serie A, Inter e Milan entrambe in trasferta in questa giornata: ecco perché

La settima giornata di Serie A si giocherà da domani, con l’anticipo Empoli-Venezia, sino a domenica sera. La particolarità è che sia l’Inter sia il Milan giocheranno entrambe in trasferta, un inedito. Ecco il motivo.

NOVITÀ ASSOLUTA – Nella settima giornata di Serie A l’Inter e il Milan giocheranno entrambe in trasferta. Un qualcosa di particolare, ma non certo casuale. I nerazzurri saranno impegnati sabato alle 20.45 a Reggio Emilia col Sassuolo, i rossoneri alla stessa ora ma domenica a Bergamo con l’Atalanta. Perché? “Colpa” dell’UEFA, che ha chiesto e ottenuto di avere in anticipo i due stadi dove si giocheranno le finali di Nations League, ossia il Meazza e l’Allianz Stadium. A San Siro si giocheranno la semifinale Italia-Spagna mercoledì alle 20.45 e la finalissima domenica sera. Motivo per cui gli Azzurri saranno ospiti ad Appiano Gentile (vedi articolo). Anche la Juventus, che nel suo impianto ospiterà la semifinale Belgio-Francia giovedì prossimo e la finale per il terzo e quarto posto, sarà in trasferta in questo turno, nel derby col Torino all’Olimpico. Da ricordare che il calendario (vedi articolo) da questa stagione è asimmetrico, quindi nel girone di ritorno di Serie A (e dall’ottava giornata) Inter e Milan riavranno l’alternanza casa-trasferta.