FOTO – Perisic si allena con la Croazia, tiro al volo e ‘occhi sulla palla’

Perisic si allena in vista dei prossimi match della Croazia nelle Qualificazioni Mondiali. Su Instagram, l’esterno dell’Inter mostra uno spettacolare gesto tecnico in allenamento.

COORDINAZIONE – La Croazia di Ivan Perisic e Marcelo Brozovic si prepara ad affrontare i prossimi due impegni di Qualificazioni Mondiali contro Cipro e Slovacchia. L’esterno è apparso molto carico e in forma nelle ultime uscite con la maglia dell’Inter e vuole ripetersi anche in nazionale. Su Instagram, il classe ’89 ha postato quattro foto dell’allenamento odierno, tra cui due che immortalano uno stupendo tiro al volo. Non c’è bisogno di parole per descriverlo, basta tenere gli “occhi sulla palla”. Con la speranza di riuscire a replicarlo anche nelle prossime partite. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Ivan Perisic