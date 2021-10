Italia non più ospite dell’Inter: si chiude con oggi il ‘prestito’ di Appiano

L’Italia, complice la sconfitta contro la Spagna in UEFA Nations League, non sarà più ospite dell’Inter durante questa sosta per le nazionali. Gli Azzurri torneranno a Coverciano e poi andranno a Torino.

SI CAMBIA SEDE – L’Italia stasera ha perso 1-2 contro la Spagna in UEFA Nations League (vedi articolo). La Nazionale giocherà quindi la finale per il terzo e quarto posto, domenica alle 15 all’Allianz Stadium di Torino contro la perdente di Belgio-Francia (in programma domani alle 20.45). Gli Azzurri ora torneranno a Coverciano, poi si sposteranno direttamente nel capoluogo piemontese. Finisce dunque con oggi il “prestito” da parte dell’Inter del Suning Training Centre di Appiano Gentile, utilizzato dall’Italia di Roberto Mancini dal raduno di domenica notte.