FOTO – Onana, un messaggio a Dumfries: «Ti insegno a segnare»

André Onana non conosce limiti come giocatore. Tornato nella sua patria il camerunense si sta divertendo in vacanza con i suoi amici e su Instagram ha preso di mira Denzel Dumfries in modo ironico.

AMICI – Il rapporto di amicizia creatosi in questa stagione tra i giocatori dell’Inter è unico, sui profili social l’ironia e le prese in giro continuano. Oggi è il turno di André Onana, tornato in patria e ripreso durante una partita con i suoi amici. Il portiere ha giocato insolitamente da attaccante e ha pubblicato su Instagram un video in cui addirittura trova il gol.

Il portiere dell’Inter ha scritto ironicamente: «Mamma mia Dumfries, è l’ultima volta che ti insegno a segnare»