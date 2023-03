FOTO – Lukaku dopo tripletta: «Belgio, una nuova era è iniziata»

Romelu Lukaku esulta dopo la tripletta segnata nel corso del match tra la Svezia e il “suo” Belgio, partita valida per le qualificazioni agli Europei.

NUOVA ERA – Romelu Lukaku ha pubblicato un nuovo post dopo la vittoria del “suo” Belgio in casa della Svezia ieri sera. L’attaccante dell’Inter è stato autore di una tripletta, decisiva per la vittoria della sua Nazionale. A seguire il messaggio e la foto pubblicati dal centravanti in un recente post su Instagram. “Una nuova era è iniziata. Grande prestazione di tutta la squadra“.

Fonte: Instagram Romelu Lukaku